Araqchi asegura que Irán sigue "comprometido con la diplomacia", salvo con Israel

Incendio en el centro de Israel - Europa Press/Contacto/Matan Golan

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este miércoles que "con la excepción del régimen israelí ilegítimo, genocida y ocupante, seguimos comprometidos con la diplomacia", que Israel habría querido "destruir" con la guerra abierta que encadena hoy su sexto día.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "fabricó esta guerra para destruir la diplomacia", ha denunciado en una publicación en la red social X, en la que ha advertido de que "el mundo debería estar muy alarmado por los crecientes intentos del decadente régimen israelí de conseguir que otros lo rescaten y de extender las llamas a la región y más allá".

"Irán actúa únicamente en defensa propia. Incluso ante la agresión más atroz contra nuestro pueblo, Irán solo ha tomado represalias contra el régimen israelí y no contra quienes lo apoyan y lo respaldan", ha afirmado el jefe de la diplomacia iraní, antes de reiterar que el país centroasiático "seguirá ejerciendo su derecho a la autodefensa, con orgullo y valentía, y haremos que el agresor se arrepienta y pague por su grave error".

Paralelamente, Araqchi ha hecho referencia al programa nuclear iraní, insistiendo en que "nunca hemos buscado ni buscaremos armas nucleares". "De ser así, ¿qué mejor pretexto podríamos necesitar para desarrollar esas armas inhumanas que la actual agresión del único régimen con armas nucleares de la región?", ha preguntado, retóricamente. Cabe recordar que Israel no ha comunicado la existencia o condiciones de sus capacidades nucleares y, a diferencia de Irán, no forma parte del tratado de no proliferación de estas armas.