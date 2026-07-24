Araqchi avisa que Irán no cederá ante la "intimidación" de EEUU, "principal problema" de las negociaciones

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este viernes a Estados Unidos de que su país no tiene la más mínima intención de ceder ante lo que describió como tácticas estadounidenses de "intimidación", una aproximación que el jefe de la diplomacia iraní ha descrito como el "principal problema" de las estancadas negociaciones en medio de un repunte de las hostilidades entre ambos países desde hace dos semanas.

"Irán ha demostrado que no cederá ante la intimidación estadounidense y que no responderemos de ninguna manera a un lenguaje de fuerza, presión o amenazas", ha avisado Araqchi desde el encuentro Kirguistán de la Organización de Cooperación de Shanghái.

"No tememos a las amenazas ni cedemos a la presión, y no toleramos lenguaje amenazante", ha insistido Araqchi en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní IRIB en las que ha defendido la "política de principios" de la que Irán lleva haciendo gala desde que comenzó la guerra

"Proteger al pueblo iraní y los intereses de Irán en el estrecho de Ormuz son algunos de nuestros principios, y los estamos respetando", ha precisado el ministro de Exteriores antes de insistir que "la mediación" no es el problema. "El problema son los enfoques de Estados Unidos", ha dicho.

Así pues, "es natural que continuemos nuestro movimiento hasta que se alcancen los objetivos y las demandas legítimas del pueblo iraní", ha concluido.