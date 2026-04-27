Araqchi justifica su doble visita a Pakistán por las "exigencias excesivas" de EEUU en las negociaciones

Archivo - El primer ministro pakistaní, Muhamad Shehbaz Sharif (izquierda), mantiene conversaciones con el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araqchi, en Islamabad, Pakistán - Prime Minister's Office of Pakistan / Xinhua News

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha referido este lunes desde la ciudad rusa de San Petersburgo a sus encuentros "bilaterales" del fin de semana en Omán y Pakistán --en este caso, por partida doble--, destacando que "era necesario consultar y revisar la situación actual" con las autoridades de Islamabad, tras afear a Estados Unidos "enfoques erróneos y exigencias excesivas" en las negociaciones por el alto el fuego con Washington.

"Ha habido novedades en las negociaciones, y los enfoques erróneos y las exigencias excesivas de Estados Unidos han impedido que la ronda anterior de conversaciones alcanzara sus objetivos, a pesar de los avances logrados. Por lo tanto, era necesario consultar y revisar la situación actual con nuestros amigos en Pakistán", ha afirmado Araqchi en declaraciones a los medios difundidas en sus propias redes sociales, en las que ha reconocido el "importante papel en la mediación" ejercido por Islamabad.

Al hilo, ha descrito las consultas como "fructíferas" y ha ensalzado "un gran éxito" de viaje que ha incluido un repaso de los acontecimientos y una discusión acerca del "camino y las condiciones bajo las cuales pueden continuar las negociaciones".

El jefe de la diplomacia iraní también ha tenido buenas palabras para Omán, país al que ha descrito como "amigo y cercano" y del que ha puesto en valor "una posición muy favorable en esta guerra".

"Necesitábamos celebrar una reunión para establecer relaciones más amplias con nuestros vecinos, especialmente en el golfo Pérsico, a fin de poder gestionar los problemas existentes", ha afirmado, antes de calificar como "necesario" también el abordar con Omán la situación en el estrecho de Ormuz, cuyo paso se encuentra restringido por Teherán mientras que Estados Unidos ha impuesto un bloqueo en su salida al golfo Pérsico que incluye el despliegue de tres portaaviones, una medida sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003.

En este contexto, Araqchi ha subrayado que "el paso seguro" por el estrecho "es un tema importante y de alcance mundial". "Omán e Irán, como dos países que bordean este estrecho, necesitamos una estrecha coordinación para garantizar los intereses comunes", ha destacado antes de asegurar que, "gracias a Alá", existen "muchos puntos en común" entre ambos países "y se han alcanzado acuerdos para continuar las consultas a nivel de expertos".

El ministro de Exteriores iraní se ha pronunciado de este modo tras arribar a San Petersburgo en un viaje a Rusia destinado a tratar con el Kremlin "los acontecimientos relacionados con la guerra durante este período y la situación actual". "Naturalmente, también es necesaria la coordinación pertinente", ha agregado.

El viaje del líder diplomático al antiguo Leningrado ha culminado un fin de semana de intensa actividad en el que ha visitado Pakistán y luego Omán antes de realizar el domingo una breve escala otra vez en Islamabad para partir finalmente hacia territorio ruso. Además, también ha mantenido contactos telefónicos con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; de Egipto, Badrer Abdelati; de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, y de Francia, Jean-Noël Barrot.

El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.