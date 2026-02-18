Araqchi trata con el director del OIEA "mecanismos" para la redacción de un "marco de negociación" con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante un viaje a Moscú. - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha tratado este miércoles con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, el estado de las negociaciones con Estados Unidos, discutiendo "mecanismos" para la redacción de un "marco de negociación".

"Las partes revisaron los resultados de la última ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Ginebra y debatieron e intercambiaron puntos de vista sobre los mecanismos y requisitos para la redacción de un marco de negociación", ha señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales tras mantener una llamada con el diplomático argentino.

En el marco de la llamada, Araqchi ha reiterado que el objetivo de la República Islámica es desarrollar un "marco coherente" para dar pasos en futuros contactos con Washington para la cuestión nuclear.

Por su lado, Grossi ha valorado positivamente los contactos indirectos mantenidos en Ginebra, e insistió en que el OIEA está listo para apoyar el marco de negociaciones.

Irán señaló que la segunda ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos produjeron "discusiones bastante serias" y desveló un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní. En la misma línea, Omán, que ejerce de mediador, informó de que Washington y Teherán pudieron "definir una serie de principios rectores para un acuerdo final".

Por contra, Estados Unidos insistió tras las negociaciones en Ginebra de que Irán sigue sin reconocer las "líneas rojas" norteamericanas que pasan por el programa nuclear iraní. Según avisó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, Washington va a seguir trabajando en la línea diplomática pero el presidente, Donald Trump, "se reserva la capacidad" de tomar otras medidas si considera que "la diplomacia ha llegado a su fin natural".