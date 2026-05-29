Arévalo aclara que la cooperación con EEUU contra el narcotráfico no incluye el despliegue militar

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, ha aclarado que el acuerdo con Estados Unidos elevará la cooperación contra el narcotráfico que contempla incluye capacitación, entrenamiento e intercambio de Inteligencia, pero no incluye operaciones con presencia de Ejército estadounidense en el territorio guatemalteco.

"Implica la intensificación de los acuerdos que ya hemos venido diciendo. Son temas de capacitación, entrenamiento, acceso a equipo, acceso a expertos en la planificación a nivel estratégico o táctico e integración, muy importantemente, de inteligencia en el combate al narcotráfico", ha indicado el mandatario guatemalteco en declaraciones a la prensa recogidas por el diario 'La Hora'.

En todo caso ha rechazado que el acuerdo, que según ha dicho está pendiente de confirmación de lado de Washington, contemple el despliegue de fuerzas estadounidenses en el terreno, incidiendo en que el Congreso es "el único que puede autorizar operaciones donde haya soldados en el territorio".

"El Gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo", ha recalcado, circunscribiendo la cooperación a "capacitación, entrenamiento, asesoría y apoyo en planificación de operaciones", así como en intercambio de Inteligencia.

El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves que Estados Unidos prestará "asistencia" a sus fuerzas de seguridad para comabtir a los cárteles del narcotráfico que operan en el país centroamericano, después de que las autoridades guatemaltecas la solicitaran al Pentágono, si bien ha rechazado que se trate de operaciones "militares extranjeras".

El Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo ha asegurado en un comunicado difundido en sus redes sociales que "no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional", si bien ha reconocido que solicitó a la Administración de Donald Trump su "asistencia" en "operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos" en territorio guatemalteco.

Guatemala sale al paso así de "información que circula en medios de comunicación", después de que fuentes citadas por el diario 'The New York Times' hayan asegurado que las autoridades de Guatemala han aceptado llevar a cabo ataques conjuntos con el Ejército de Estados Unidos dentro del país para hacer frente a organizaciones que trafican con droga, siguiendo el modelo de Ecuador.