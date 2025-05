Argelia protesta por irregularidades en los nombramientos de diplomáticos franceses y pide su salida del país

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Argelia ha convocado este domingo al encargado de Negocios de la Embajada de Francia en el país norteafricano, Gilles Bourbao, en protesta por el supuesto nombramiento de diplomáticos franceses sin haber solicitado previamente su acreditación, en lo que ha calificado de "fallos flagrantes" de las autoridades francesas, que hasta el momento no han respondido a estas acusaciones.

El Gobierno argelino habría detectado el nombramiento de al menos "quince agentes franceses para asumir funciones diplomáticas o consulares" sin emitir "notificaciones oficiales previas o solicitudes de acreditación apropiadas" y concediéndoles "pasaportes diplomáticos para facilitar aún más su entrada a Argelia", según recoge la agencia estatal argelina de noticias, APS.

En ese grupo habría "dos agentes que trabajaban para el Ministerio del Interior francés y que claramente tenían como objetivo sustituir parcialmente a quienes recientemente fueron declarados personas non gratas", en referencia a la expulsión de territorio argelino de doce trabajadores de la misión diplomática francesa en Argel.

En este sentido, las autoridades del país magrebí ha denunciado "fallos flagrantes y repetidos por parte de Francia en el respeto de los procedimientos establecidos" para los nombramientos, que se habrían dado a la vez que París niega el acceso a su territorio a argelinos con pasaporte diplomático y mientras dos cónsules generales y otros siete cónsules llevan más de cinco meses sin sus acreditaciones.

Por ello, tal y como recoge APS, Argel ha solicitado a Bourbao que los diplomáticos franceses "en condiciones irregulares" sean repatriados inmediatamente a su país de origen.

PARÍS HABLA DE "RELACIONES BLOQUEADAS Y TOTALMENTE CONGELADAS"

Previamente, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha hablado en declaraciones a la emisora estatal France Inter de "relaciones bloqueadas y totalmente congeladas" con el Gobierno de Argelia.

Barrot ha señalado, además, que el embajador francés en Argel, Stéphane Romatet, sigue en París "para consultas" y no se ha mencionado ninguna fecha para su regreso a Argelia por el momento.

"No me prohíbo tomar (nuevas medidas)", ha dicho Barrot, preguntado por posibles sanciones al país norteafricano. "No diré necesariamente cuándo las tomaré ni cuándo no; así funciona la diplomacia", ha agregado. Además, ha recordado que ya tomó medidas a principios de año "para restringir el acceso a la circulación de dignatarios" en Francia.

El empeoramiento de las relaciones entre Francia y Argelia en los últimos meses ha estado marcado no solo por las detenciones y los reproches cruzados, sino también por el acercamiento de París a Rabat y el reconocimiento concedido por el Gobierno de Francia a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.