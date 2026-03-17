Argentina abandona la OMS tras cumplirse un año de la notificación de su decisión de retirarse del organismo

Archivo - Bandera de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sede de en Ginebra (Suiza). - OMS - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha confirmado oficialmente este martes su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un año después de presentar su notificación a Naciones Unidas por las "profundas discrepancias" en torno a la gestión de la pandemia de COVID-19 y en aras de la "soberanía" nacional en temas sanitarios, según explicó entonces Buenos Aires.

"Hoy se hace efectivo el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", ha dicho el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, a través de un mensaje en sus redes sociales.

Así, ha recordado que Argentina comunicó oficialmente su decisión el 17 de marzo de 2025 a través de una misiva enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, al tiempo que ha subrayado que "de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación".

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", ha zanjado Quirno.

La decisión de Buenos Aires de retirarse del organismo llegó después de que Estados Unidos anunciara este paso, con el presidente argentino, Javier Milei, considerando a la OMS como "ideóloga" de la "cuarentena cavernícola" adoptada por el Gobierno de Alberto Fernández en los peores momentos de la pandemia de coronavirus.

De hecho, Milei sostuvo que dicha medida implicó incluso una violación del Estatuto de Roma, base del Tribunal Penal Internacional (TPI), hasta el punto de considerarlo un crimen contra la humanidad, al tiempo que apuntó que fue "uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia".