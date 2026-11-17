Archivo - Un buque cisterna en la terminal petrolera de Baniyas, frente a la costa de la provincia siria de Tartus. - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Irán ha informado este martes de que tres buques petroleros se han visto afectados por explosiones en el paso de Ormuz provocadas por minas colocados en el estratégico estrecho, cuyo control se disputan Estados Unidos e Irán desde hace meses.

"El tercer petrolero implicado se incendió tras chocar contra una mina naval al este del estrecho de Ormuz", han indicado las Fuerzas Armadas iraníes siendo el tercer buque que se ve envuelto en llamas y queda "inmovilizado" durante la jornada.

"Nuestro mensaje es claro: el estrecho de Ormuz está cerrado y para garantizar un paso seguro es necesario coordinarse con las Fuerzas Armadas de la República Islámica, transitar por zonas seguras y disponer de sistemas de navegación operativos", ha indicado en un mensaje difundido por la cadena IRIB.

Este mismo martes, el Centro Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de que un buque que fue atacado este lunes fue objeto de un segundo golpe cuando navegaba frente a las costas de Omán. Si bien no ha informado de nuevos incidentes en esta ruta que está siendo escenario de tensiones militares continuas entre Washington y Teherán.