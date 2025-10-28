Arranca en Birmania la campaña para las elecciones de diciembre en medio de las críticas contra la junta

Archivo - Militares del Ejército de Birmania en una foto de archivo. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que cuentan con el visto bueno de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 han dado inicio este martes a sus respectivas campañas electorales de cara a los comicios de diciembre, en medio de las críticas contra el régimen, que ha prohibido los mítines y las grandes aglomeraciones.

La campaña ha comenzado a pesar de que las voces críticas, tanto dentro como fuera del país, a puntan a que los comicios carecen de legitimidad real y apuntan únicamente a "reafirmar y consolidar" el poder de lo militares, como vienen denunciando los grupos rebeldes.

Los insurgentes han hecho hincapié en la necesidad de "boicotear" las elecciones para impedir que la junta siga ejerciendo su control, mientras que grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado las medidas y condiciones "restrictivas" en las que se desarrollará la cita electoral, en un escenario "falto de transparencia y libertad real" para ejercer el voto.

Está previsto que un total de 57 partidos se presenten a las elecciones, previstas para el 28 de diciembre. No obstante, la votación se realizará por partes y en algunas zonas no se podrá acudir a las urnas debido a los combates.

Birmania se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la ex 'líder de facto' del país Aung San Suu Kyi, se hizo con la victoria.

La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, ahora agravada por el seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo.