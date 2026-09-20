Ascienden a 73.910 los muertos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza

Los servicios médicos transportan el cadáver de un ciudadano palestino, muerto por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza han informado este domingo de la muerte de 73.910 personas como consecuencia de los ataques del Ejército de Israel sobre el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023 a pesar del alto el fuego.

En las últimas 24 horas se ha registrado la muerte de otras tres personas, así como una veintena más de heridos, sumando así 174.935 los heridos por los ataques, según ha detallado el Ministerio de Salud de Gaza en un último balance.

Asimismo, ha puesto de relieve que desde el alto el fuego acordado el 11 de octubre de 2025, han sido 1.393 las personas muertas y 4.822 los heridos por la ofensiva israelí.

De igual forma, las autoridades han advertido de que son cifras susceptibles de aumentar debido a la posibilidad de que haya más cuerpos sin vida aún atrapados entre los escombros, a medida que las tropas israelíes dificultan las labores de recuperación de los mismos.