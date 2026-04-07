Ascienden a más de 1.500 los muertos en Líbano por los ataques de Israel desde el inicio de la ofensiva

Imagren de archivo de un ataque israelí sobre Beirut, Líbano. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani
MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades libanesas han informado este martes de que ya son más de 1.500 los muertos y más de 4.800 los heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada días antes junto a Estados Unidos contra Irán.
El Ministerio de Sanidad del país ha indicado en un comunicado que en total se han registrado 1.530 víctimas mortales, una cifra que incluye 102 mujeres y 130 niños, además de 57 trabajadores sanitarios. Además, un total de 4.812 han resultado heridas.
La oleada de ataques de Israel ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el inicio de estos bombardeos, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
No obstante, Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y ha asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.