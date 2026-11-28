Labores de rescate tras el derrumbe de un edificio en Karachi, Pakistán, el 26 de noviembre de 2026 - PPI / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales por el derrumbe de un edificio de seis plantas en la ciudad paquistaní de Karachi (sur), ha ascendido a once tras la recuperación de tres nuevos cadáveres por parte de los equipos de emergencia, mientras al menos ocho personas continúan desaparecidas, según la información facilitada por sus familiares a los servicios de rescate.

El inmueble, que se encontraba en construcción y presuntamente incumplía la normativa urbanística al levantarse en suelo residencial, colapsó el miércoles dejando inicialmente tres muertos y 14 heridos. Los trabajos de búsqueda permitieron localizar otro cuerpo el jueves y cuatro más el viernes, antes de los últimos hallazgos.

La operación rescato ha permitido también rescatar con vida a Muhamad Adil, de 28 años, tras 54 horas atrapado bajo los escombros. El portavoz de Rescue 1122, Hassaanul Haseeb Khan, ha calificado el hallazgo de "un gran avance" en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn'. El superviviente ha asegurado que otras dos personas posiblemente vivas habían contactado con él, si bien los rescatistas no han conseguido localizarlas.

Por su parte, el ministro principal de la provincia de Sindh, Murad Ali Shah, ha celebrado su supervivencia de "milagro", al tiempo que ha reclamado que se movilicen todos los recursos disponibles, además de garantizarle atención médica.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades han intensificado la campaña contra las construcciones irregulares. La Oficina del Comisionado de Karachi ha notificado al ministro de que, hasta el 27 de noviembre, se han precintado 516 edificios. De los 262 inmuebles en construcción inspeccionados, 158 han sido clausurados, de acuerdo con los datos ofrecidos por el mismo medio.

Así las cosas, representantes de Karachi han instado a los responsables de distrito a mantener las inspecciones y garantizar que los infractores reciban las sanciones previstas legalmente. Además, la Autoridad de Desarrollo de Karachi (KDA) ha anunciado que 14 edificios precintados en el área afectada serán demolidos en una segunda fase.

Por el momento, cuatro sospechosos, entre ellos uno de los propietarios y tres contratistas, han sido detenidos y puestos a disposición judicial. El juez ha autorizado su permanencia bajo custodia policial durante cinco días.