Asesinado el histórico líder nacionalista corso Alain Orsoni

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El histórico líder del movimiento nacionalista corso Alain Orsoni ha sido asesinado a tiros este lunes sobre las 16.30 horas en Vero, cerca de Ajaccio, durante el funeral de su madre.

El asaltante huyó del lugar tras el ataque contra el activista de 71 años y expresidente del club de fútbol AC Ajaccio, según recoge el diario 'Corse Matin'. Orsoni salía del cementerio de Vero por la escalera principal cuando fue alcanzado.

El fiscal de Ajaccio, Nicolas Septe, presente en el lugar, ha explicado que Orsoni recibió un solo disparo desde larga distancia que le causó la muerte.

El Ministerio Público ha delegado la investigación en la jurisdicción interregional especializada de Marsella y en la Fiscalía Nacional contra la Delincuencia Organizada.

Orsoni se marchó de Córcega en 1996 en medio de una guerra fratricida dentro del nacionalismo corso y se instaló en Florida, posteriormente en Nicaragua y en España, pero había regresado a la isla para asistir al funeral de su madre, al que asistieron familiares cercanos.

Ya sufrió un intento de asesinato en 2008 y su hermano Guy Orsoni fue asesinado en 1983. Estudió en París y se convirtió en uno de los líderes del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) antes de fundar el Movimiento por la Autodeterminación (MPA), con el que consiguió los mejores resultados electorales históricos en 1992 con cuatro escaños.