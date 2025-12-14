Asesinado por pistoleros un alto mando de las fuerzas de seguridad de la Franja de Gaza

Archivo - Ambulancia en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de las fuerzas de seguridad de la Franja de Gaza, el teniente coronel Ahmed Zamzam, ha sido asesinado por individuos armados en el campo de refugiados de Al Maghazi, en el centro del enclave palestino, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior del gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio ha anunciado la detención de un sospechoso y la apertura inmediata de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Además ha responsabilizado a "agentes de la ocupación (israelí) a las órdenes de los servicios secretos israelíes".

"Los servicios de seguridad continúan con la investigación del incidente y trabajan para detener a los responsables restantes", ha señalado el Ministerio en un texto publicado en redes.

Este ataque se produce menos de 24 horas después del bombardeo del sábado en el que murió el 'número dos' de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado de Hamás, Raed Saad. Saad se desplazaba en un coche junto a otras cuatro personas, también fallecidas, por la ciudad de Gaza cuando fueron bombardeados por un dron israelí.

Este domingo Hamás ha confirmado la muerte de Saad en un vídeo del líder del grupo islamista palestino para la Franja de Gaza, Jalil al Haya. "Las acciones sionistas amenazan el acuerdo con la destrucción de ayuda, los continuos ataques y asesinatos, el último de ellos el del líder muyahidí Raed Saad y sus hermanos", ha afirmado.

Al Haya ha reiterado que las facciones palestinas están por el cumplimiento del acuerdo de paz y ha demandado su aplicación integral de su primera fase, con la entrada de ayuda humanitaria y equipo sanitario y la reapertura del paso de Rafá en ambas direcciones. Todo ello como paso previo a la aplicación de la segunda fase del acuerdo con la completa retirada de las fuerzas israelíes y el inicio de la reconstrucción.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza, el pasado 11 de octubre, han muerto un total de 386 personas y han resultado heridas 1.018 en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además han sido recuperados 628 cadáveres de personas fallecidas con anterioridad.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre el enclave palestino, el 7 de octubre de 2023, son 70.654 los muertos y 171.095 los heridos, todo ello según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí.