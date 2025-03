Una asesora de Trump propone cancelar los contratos con las agencias de noticias Associated Press, Reuters y AFP

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asesora principal de la Administración de Donald Trump para la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), Kari Lake, ha anunciado este jueves que ha propuesto cancelar los contratos establecidos entre el organismo que supervisa los medios financiados por el Gobierno y tres agencias de noticias internacionales.

"Hoy he solicitado la cancelación de los costosos e innecesarios contratos de la USAGM, incluyendo contratos por decenas de millones de dólares con (la estadounidense) The Associated Press, (la británica) Reuters y (la francesa) Agence France-Presse", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Lake ha manifestado que la "USAGM es una organización de noticias financiada por los contribuyentes estadounidenses con 83 años de historia" y, por tanto, los ciudadanos "no deberían pagar a empresas externas para que digan qué son las noticias".

"Con un presupuesto de casi mil millones de dólares, deberíamos producirlas nosotros mismos. Y si eso no es posible, el contribuyente estadounidense debería exigir saber por qué", ha concluido la asesora.

USAGM, agencia independiente del Gobierno estadounidense responsable de la difusión internacional de noticias e información, supervisa varios medios de comunicación financiados por el Estado, como Voice of America (VOA) o Radio Free Europe/Radio Liberty. Esta decisión llega tras el nombramiento de Brent Bozell, crítico de los medios de comunicación, como director de la mencionada agencia tras la toma de posesión de Trump.