La Asociación Alemana de Periodistas boicoteará al ultraderechista AfD de cara a las elecciones regionales

BERLÍN, 17 Jul. (DPA/EP) -

La Asociación Alemana de Periodistas (DJV) ha adoptado la decisión de boicotear al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) de cara a las elecciones regionales que se celebrarán en septiembre en varios estados federados situados en el este del país, en los que se espera que la formación obtenga buenos resultados.

La junta directiva del organismo ha emitido un documento en el que explica que "no mantendrá discusiones políticas con representantes de partidos o grupos anticonstitucionales", con independencia de si ostentan cargos electos o no, y agrega que no enviará a representantes a actos promovidos o dirigidos por estos partidos y organizaciones adscritas a los mismos.

La nueva disposición, que no es vinculante para los miembros de la asociación pero refleja la postura de su directiva, se aplica a la AfD, pero podría ampliarse para incluir a otros partidos en el futuro, ha dicho la DJV, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.

En septiembre se celebrarán elecciones parlamentarias en los estados federados de Brandeburgo, Sajonia y Thuringia, en los que se espera que la formación obtenga buenos resultados e incluso compita para hacerse con la victoria.

En Sajonia y Turingia, las delegaciones regionales de la AfD han sido clasificadas como grupos de extrema derecha por los servicios de inteligencia, lo cual permite vigilar más estrechamente sus actividades. A nivel nacional, la AfD es analizada también como grupo sospechoso extremista.

Por su parte, la DJV, que funciona como asociación profesional y sindicato, es una de las mayores organizaciones de medios de comunicación de Alemania y cuenta con unos 27.000 miembros, aunque su número ha disminuido en los últimos años, según DPA.