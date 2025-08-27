Un ataque de Israel contra una base militar siria deja al menos seis soldados muertos y otros tres heridos

Archivo - Soldados israelíes en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel - Europa Press/Contacto/Saeed Qaq - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto a consecuencia de dos ataques con dron perpetrados este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una localidad al sur de Damasco, la capital del país.

Los ataques del Ejército israelí han tenido lugar cerca del municipio de Kisweh, ubicado en las inmediaciones de la carretera que une Damasco y la región de Sueida (suroeste), según ha indicado la cadena de televisión siria Al Ikhbariya.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado que otros tres militares sirios han resultado heridos de diversa gravedad.

El organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe ha apuntado a una táctica de doble impacto de las FDI, que han dirigido un primer ataque contra una base militar y ha bombardeado después una vez que los equipos médicos han acudido al lugar, si bien no ha informado de posibles víctimas entre los sanitarios.

El Ejército israelí, que hasta el momento no ha confirmado la autoría de estos ataques, ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del que fuera presidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, en medio de las denuncias internacionales sobre su entrada en territorio sirio y las exigencias desde Damasco para su retirada.