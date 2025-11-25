Un ataque ruso contra Kiev mata a al menos una persona y hiere a siete más

Archivo - Un edificio de apartamentos dañado por un ataque ruso en Kiev, Ucrania - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras siete han resultado heridas en la madrugada de este martes en Kiev a causa de un ataque aéreo "combinado" de las Fuerzas Armadas rusas que ha provocado daños e incendios en múltiples edificios de la capital ucraniana.

"Desafortunadamente, ya tenemos confirmación de una muerte como resultado del ataque", ha informado el jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkachenko, a través de su canal de Telegram, donde también ha difundido que, "según los datos actualizados, también se han confirmado siete heridos".

El dirigente local, que ha transmitido su "más sentido pésame a la familia del fallecido", había señalado previamente la hospitalización de dos heridos a causa del ataque.

Tkachenko ha indicado que los servicios de Emergencias están trabajando sobre el terreno para responder a las consecuencias del ataque y ha subrayado que hay médicos disponibles para atender las llamadas de aquellos que lo necesiten. En este sentido, ha apuntado al rescate de ocho personas de un edificio en el distrito de Dniprovsk cuyas plantas más altas han sido incendiadas por el ataque.

Poco antes, ha instado a la población a permanecer en los refugios ante la activación de las sirenas a causa de un ataque "combinado" que ha incluido drones y misiles desde múltiples direcciones.

Simultáneamente, el Ministerio de Energía ucraniano ha alertado a través de su propio canal de Telegram de un "ataque combinado masivo" contra infraestructuras energéticas, señalando que los trabajadores comenzarán a valorar las consecuencias una vez termine el ataque y "la situación de seguridad lo permita".

Estos ataques han llegado tras una jornada de negociaciones con la Unión Europea y múltiples socios comunitarios tras la que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido el apoyo mostrado a Kiev, pero ha hecho un llamamiento, "especialmente a la parte estadounidense", a interceder para evitar bombardeos contra Ucrania, denunciando los ataques aéreos y amenazas que afronta el país.