Los ataques de Israel contra Líbano dejan ya más de 900 muertos, incluidos 111 niños

Un edificio dañado cerca de un hospital en Tiro, sur de Líbano, por ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 900 personas han muerto y 2.200 han resultado heridas en Líbano como consecuencia de ataques efectuados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva sorpresa junto a Estados Unidos contra Irán, aliado del partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado en su último balance que el total de víctimas mortales por esta causa asciende a 912, incluidos 734 hombres, 67 mujeres y 111 menores. Mientras, la cifra de heridos es de al menos 2.221, entre ellos 1.512 hombres, 375 mujeres y 334 niñas y niños.

Los ataques han provocado por otra parte el desplazamiento de más de un millón de personas en un lapso de apenas dos semanas desde que Hezbolá lanzara sus primeros proyectiles contra territorio israelí, en represalia por la muerte del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el ataque sorpresa de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.