Ataques rusos causan un apagón generalizado en Kiev

Archivo - Un túnel de la red de metro de Kiev (archivo) - Adrien Vautier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una serie de ataques rusos han causado un apagón generalizado en la capital Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades ucranianas, que por el momento no han informado de horarios para el restablecimiento del suministro.

"Los daños a una instalación eléctrica de la región de Kiev han empeorado la situación de suministro de electricidad de la capital", ha informado el alcalde de Kiev y exboxeador Vitali Klitschko en redes sociales.

La compañía eléctrica DTEK ha confirmado el "apagón a gran escala" en Kiev provocado por los bombardeos. "No hay previsión de estabilización programada. Los técnicos están trabajando para recuperar el suministro lo antes posible", ha indicado.

Klitschko ha alertado también de "problemas en el suministro de agua". "Los especialistas trabajan ya para restablecer el suministro de agua", ha explicado.

El incidente ha afectado al transporte público de la ciudad, que ha suspendido brevemente la circulación del metro en las tres líneas del metro de Kiev por "la pérdida de voltaje en los centros de suministro eléctrico externos", según las autoridades locales. La circulación se ha restablecido posteriormente.