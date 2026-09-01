Aumentan a 20 los integrantes muertos en un operativo contra el Frente Carolina Ramírez en el sur de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha elevado a 20 el número de "narcoterroristas" que han muerto en el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del país en el meridional departamento de Guaviare contra el Frente Carolina Ramírez --una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)--, encontrándose entre ellos alias 'Tigre' o 'Pintado', jefe de esa misma estructura.

Bautizada como 'Operación Azarías', la misma ha consistido en el bombardeo de, ha sostenido el mandatario en un mensaje en vídeo, un "campamento narcoterrorista de las disidencias del narcoterrorista Iván Mordisco". El mismo, ha asegurado, ha dado un resultado "absolutamente extraordinario (...) que hace muchos años no se veía en Colombia".

"Dimos de baja a 20 narcoterroristas, capturamos a cinco --entre los cuales se encuentra alias 'Víctor', cuarto cabecilla al mando de la estructura-- y recuperamos a dos menores que se encontraban en ese campamento", ha destacado De la Espriella agregando que han sido incautados 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y trece chalecos multipropósito.

Poniendo el foco en alias 'Tigre' o 'Pintado', el dirigente ultraderechista se ha referido a él como "uno de los hombres de confianza de Mordisco", tras lo cual, ha aseverado, las fuerzas de seguridad de Colombia están "cada vez más cerca" de Iván Mordisco.

"Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti será cobrada como corresponde. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia", a manifestado el líder del Ejecutivo latinoamericano en un mensaje dirigido al propio Mordisco.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, ha avanzado que tanto las fuerzas militares como la Policía del país "seguirán golpeando" a las organizaciones criminales "con contundencia y dentro del marco de la ley".

Asimismo, el general Mora ha dejado claro que "a quienes empuñan las armas contra los colombianos les espera la desmovilización", mientras que a quienes "no se sometan les caerá todo el peso de la ley a través de la acción contundente de la Fuerza Pública".

El Frente Carolina Ramírez es una estructura armada disidente de las FARC que pertenece al Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. Opera principalmente en el sur del país, con fuerte presencia en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas.