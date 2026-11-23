Daños materiales a causa de un incendio en una fábrica de caramelos en Banten, en el oeste de Indonesia (archivo) - Veri Sanovri / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales a causa de un incendio registrado durante el fin de semana en una fábrica de caramelos situada en la provincia indonesia de Banten, en el oeste del país, ha aumentado a 24, según han confirmado las autoridades, que han señalado que varias decenas de personas siguen desaparecidas, por lo que se teme que la cifra siga aumentando en las próximas horas.

El jefe de la Policía de Banten, Hendra Kurniawan, ha señalado que serán necesarias pruebas de ADN para poder identificar a las víctimas, ya que "no es posible identificarlas físicamente". "El equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI, por sus siglas en inglés) de la Policía ha indicado que las pruebas de ADN son el único método para identificarlas", ha agregado.

Asimismo, el asesor de la Presidencia para Trabajo y Bienestar de los Trabajadores, Said Iqbal, ha señalado que las autoridades trabajan para determinar lo sucedido y entregar un informe al presidente, Prabowo Subianto, y al Parlamento sobre el incidente, según ha recogido la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

Las primeras informaciones apuntan a un cortocircuito en un aire acondicionado como causa probable del incendio, que provocó que numerosos trabajadores quedaran atrapadas en la segunda planta de la fábrica debido a la rápida propagación de las llamas, con entre 35 y 50 desaparecidos mientras siguen los trabajos de búsqueda y rescate.