Imagen de ambulancias y equipos de emergencia desplegadas por el incendio de una fábrica d ecaramelos en Indonesia. - Veri Sanovri / Xinhua News / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales a causa de un incendio registrado durante el fin de semana en una fábrica de caramelos situada en la provincia indonesia de Banten, en el oeste del país, ha aumentado a 26, según han confirmado este martes las autoridades, que han señalado que otras 28 personas siguen desaparecidas, por lo que se teme que la cifra de fallecidos siga creciendo.

Las fuerzas de seguridad han indicado que las causas del fuego siguen investigándose, si bien apuntan a un presunto delito de negligencia o imprudencia, el cual habría derivado en el incendio y puso en peligro a terceros, tal y como ha explicado el subjefe de la Policía de Banten, Zain Dwi Nugroho.

El lunes, las autoridades afirmaron que eran necesarias pruebas de ADN para poder identificar a las víctimas debido al mal estado en el que se encontraban algunos restos.

Asimismo, el asesor de la Presidencia para Trabajo y Bienestar de los Trabajadores, Said Iqbal, apuntó que las autoridades trabajan para determinar lo antes posible lo sucedido y entregar un informe al presidente, Prabowo Subianto, y al Parlamento, según informaciones de la agencia estatal indonesia de noticias, Antara.

Las primeras informaciones apuntan a un cortocircuito en un aire acondicionado como causa probable del incendio, que provocó que numerosos trabajadores quedaran atrapados en la segunda planta de la fábrica debido a la rápida propagación de las llamas.