Aumentan a alrededor de 670 los migrantes rescatados en las últimas horas cerca de Creta (Grecia)

Archivo - Rescate de migrantes frente a las costas griegas - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 670 personas migrantes han sido rescatadas en las últimas horas frente a las costas de la isla griega de Creta, en medio de un repunte de llegadas al continente europeo por esta ruta en las últimas semanas, marcadas por las condiciones climáticas adversas.

La Guardia Costera de Grecia, en colaboración con la guardia de fronteras y costas de la Unión Europea (Frontex), ha llevado a cabo al menos tres operaciones de rescate durante la jornada, en las cuales han rescatado y trasladado a puerto a 209 personas, recoge la televisión pública griega, ERT.

Sin embargo, durante la jornada del viernes rescataron a un total de 460 personas, incluidas mujeres y niños, en varios incidentes en aguas cercanas a Creta. La mayoría de ellas estaban en un barco pesquero al sur de Gavdos cuando fueron recuperadas.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año han muerto o desaparecido alrededor de 2.170 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo.