Aumentan a casi 20 los muertos por los ataques hutíes de cotubre contra los aeropuertos saudíes de Riad y Abha

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas a causa de los ataques perpetrados en el mes de octubre por los rebeldes hutíes contra los aerpuertos de Riad y Abha, en Arabia Saudí, ha aumentado a casi 20 muertos y más de 360 heridos, según ha confirmado este jueves el portavoz de la coalición militar saudí que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, el general Turki al Maliki.

Un total de 19 personas han fallecido y 364 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos lanzados contra territorio saudí por parte de la insurgencia, si bien la mayor parte de las víctimas --17 muertos y 330 heridos-- se produjeron en el aeropuerto internacional rey Jalid de la capital.

Así lo ha dicho al Maliki durante una rueda de prensa recogida por el portal Arab News en la que ha denunciado que "estos brutales atentados terroristas -incluido el brutal atentado que tuvo lugar en hora punta- no solo tienen como objetivo los aeropuertos del Reino; van más allá y amenazan la seguridad de los viajeros, entre los que se encuentran ciudadanos, hermanos, amigos y peregrinos que acuden a las dos mezquitas sagradas desde todos los rincones del mundo", en alusión a las históricas ciudades de Medina y La Meca.

El aeropuerto de Riad, que permanece cerrado desde este lunes, ha sido objeto de más de una veintena de ataques por parte de los hutíes desde principios de este mes, ha precisado el general saudí, que ha denunciado al grupo fundamentalista de lanzar un total de 1.104 misiles y una cifra algo mayor de drones contra su país "desde el inicio de las operaciones", gracias a la "tecnología avanzada" adquirida por el grupo fundamentalista "con la ayuda" de sus aliados regionales.

Con todo, Al Maliki ha destacado que las fuerzas de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí ha conseguido destruir 127 almacenes propiedad de los hutíes en zonas montañosas de Yemen, así como "numerosas" plataformas de lanzamiento, y ha instado al grupo el cese "inmediato (de) todas (sus) operaciones terroristas dirigidas contra civiles e instalaciones civiles, incluidos aeropuertos, puertos, instalaciones petroleras e infraestructuras".

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva a gran escala en el oeste de Yemen, si bien han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.