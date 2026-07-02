Aumentan a cerca de 60 los muertos a causa de las inundaciones en Costa de Marfil - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas por las lluvias torrenciales caídas durante los últimos días en Costa de Marfil ha aumentado a cerca de 60, con la ciudad de Abiyán y sus alrededores como las zonas más afectadas en pleno inicio de la temporada de lluvias en el país africano.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marfileño, Amadou Coulibaly, ha cifrado en 59 los fallecidos, antes de especificar que "el mayor número de víctimas mortales tuvo lugar en la comuna de Attécoubé, con alrededor de 20 fallecidos".

"El Gobierno lamenta profundamente a todas las víctimas y ofrece sus condolencias a las familias de los desaparecidos, así como a los heridos, deseándoles una pronta recuperación", ha recalcado, según un comunicado publicado tras una reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio Presidencial de Abiyán.

Asimismo, ha reclamado a la población marfileña "a respetar todas las medidas de seguridad puestas en marcha", en particular el abandono de "las zonas identificadas como de riesgo", además de no regresar por ahora a las zonas afectadas debido a los daños registrados y el peligro de nuevos incidentes.