Aumentan a cerca de 950 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Archivo - Columna de humo tras un bombardeo ejecutado en marzo de 2026 por el Ejército de Israel contra Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Ramzi Abu Amer/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 950 los palestinos muertos por los ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que en este periodo se han registrado 947 muertos y 2.935 heridos, incluidos once fallecidos y 32 heridos por ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha dicho que desde octubre de 2025 se han recuperado 781 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo, que fijaba que se mantuviera dentro de la 'línea amarilla', que cubría entonces poco más del 50% del enclave y que ha sido expandida por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por último, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.956 fallecidos y 173.043 heridos.