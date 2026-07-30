Aumentan a diez los policías muertos en un ataque contra un puesto de control en el noreste de Pakistán

Puesto de seguridad en el distrito de Tank, en la provincia de Jaiber Pastunjuá, tras un atentado - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han elevado a diez la cifra de policías muertos en un ataque perpetrado este miércoles contra un puesto de control en el distrito de Hangu, en el noreste del país y cerca de la frontera con Afganistán.

El ministro de Información de la provincia Jaiber Pastunjuá, Shafi Jan, ha confirmado en sus redes sociales que el balance de agentes caídos ha aumentado de siete a diez, entre los que se encuentra un subcomisario, en un mensaje en redes sociales en el que ha lamentado lo que ha considerado como "atentado terrorista".

En esta línea, ha transmitido sus condolencias a las familias y seres quridos de los agentes, cuya muerte, ha dicho, "constituye un acto triste y extremadamente cobarde" y ha asegurado que "los terroristas nunca lograrán sus objetivos nefastos".

"El Gobierno provincial comparte el dolor de las familias afligidas en estos momentos de duelo. Las familias de los mártires no se quedarán solas. El Gobierno les proporcionará toda la ayuda posible", ha asegurado.

Además de los agente fallecidos, hay al menos otros 22 hospitalizados fruto del ataque que hasta el momento ningún grupo ha reivindicado y tras el que la Policía abatió a ocho presuntos terroristas y herido a otros seis en un intercambio de disparos.

Este suceso ocurre horas después de que el Ejército informara de la muerte de 32 supuestos combatientes en operaciones militares en la frontera con Afganistán, tanto en Jaiber Pastunjuá como en Baluchistán, contra elementos de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).