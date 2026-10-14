Aumentan a más de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos trasladan el cuerpo de un hombre muerto por un bombardeo ejecutado el 13 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel contra un vehículo en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Ahmed Al-Shawa / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por Israel contra la Franja de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave ha superado la barrera de los 1.500, según han denunciado este miércoles las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el alto el fuego, que entró en vigor hace poco más de un año, se han registrado 1.501 muertos y 5.323 heridos, incluidos dos muertos y 17 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, han sido recuperados 838 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. En la actualidad se encuentran desplegadas en la conocida como 'línea amarilla', que en un origen cubría más del 50% del territorio, si bien ahora se extiende a más del 60% de la Franja.

Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.392 muertos y 175.440 heridos.