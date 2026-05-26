Aumentan a más de 30 los muertos en una sola jornada de ataques de Israel contra Líbano

Equipos de rescate inspeccionan un vehículo calcinado tras un ataque de Israel contra el sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han elevado este martes a más de 30 muertos y 40 heridos el total de víctimas a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Israel contra su territorio, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

El Ministerio de Sanidad libanés ha precisado en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA que 31 personas han fallecido y 40 han resultado heridas como resultado de los bombardeos de las fuerzas israelíes, en una sola jornada.

Así, la localidad que registra el mayor número de víctimas es Burj al Shamali, en el distrito de Tiro, con 14 fallecidos, incluidos dos menores, y 16 heridos, de los cuales cinco son menores.

En Marake, también en Tiro, han muerto al menos seis personas y otras seis, entre ellas un menor, han resultado heridas; mientras que en Selá, en el mismo distrito, los bombardeos de Israel han matado a dos personas y herido a otras dos.

Mientras en el municipio de Kautar al Ruz, en el distrito de Sidón, las víctimas ascienden a cinco fallecios y seis heridos, de los cuales dos son menores.

En Habush, en el distrito de Nabatiye, los ataques de Israel han dejado al menos cuatro muertos, la mitad de ellos menores, y otros diez heridos, incluidos dos menores de edad.

Además, el Ejército de Israel ha emitido durante la jornada diversas órdenes de evacuación para los residentes de hasta una veintena de ciudades en el sur de Líbano.

Este mismo martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a ordenar la "intensificación" de la ofensiva contra el país vecino, donde ya han muerto más de 3.200 personas desde el pasado 2 de marzo.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron ese día, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, que la tregua alcanzada a mediados de abril no ha conseguido poner fin.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones