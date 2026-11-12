Aumentan a más de 60 los muertos en un ataque achacado a un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Imagen de Cantine-Aloya, en República Democrática del Congo, tras un ataque perpetrado el 5 de noviembre de 2026 - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 personas han muerto a causa del ataque perpetrado hace una semana por supuestos integrantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la localidad de Cantine-Aloya, en República Democrática del Congo (RDC).

De acuerdo a un balance actualizado difundido este jueves por los Centros de Control de Enfermedades de África (CDCAfrica), ya son 66 los civiles muertos en el ataque que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes en este municipio situado en la provincia de Kivu Norte, en el este del país africano.

Entre las víctimas figuran tres profesionales sanitarios, ha precisado esta agencia de la Unión Africana, que ha advertido de los efectos de ataques como este sobre la gestión del ébola, que ya se ha saldado con 5.400 muertos.

"La inseguridad" en este país solo hace que este virus "gane terreno, lo que dificulta nuestra respuesta", ha lamentado en rueda de prensa el responsable de preparación ante emergencias del CDCAfrica, Wessam Mankoula.

Las ADF surgieron en los años 90 en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.