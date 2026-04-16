Aumentan a más de 765 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Una mujer llora tras la muerte de varios palestinos en un ataque ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza en enero de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El balance de palestinos muertos a causa de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 ha superado la barrera de los 765, según han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el 10 de octubre de 2025 se han registrado 766 muertos y 2.147 heridos, incluidos un fallecido --un paciente que sucumbió a la gravedad de sus heridas-- y ocho heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha recalcado que 760 cadáveres han sido recuperados de zonas de las que se retiraron las tropas de Israel a raíz del acuerdo firmado en dicha jornada para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino, que llevó aparejado el citado alto el fuego.

Por último, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.345 fallecidos y 172.250 heridos, si bien ha reseñado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado este mismo miércoles la muerte de un palestino al que identifica como Ahmed abú Jadra y de quien dice que "era comandante en una unidad de comunicaciones de Hamás en la ciudad de Gaza".

"Abú Jadra estuvo implicado en la promoción de planes terroristas en el plazo más inmediato contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), suponía una amenaza a las fuerzas y fue eliminado en un bombardeo de precisión", ha dicho a través de un comunicado.

Asimismo, ha subrayado que durante los últimos días ha matado a otros dos presuntos miembros de Hamás que eran "clave en su unidad de producción" y "trabajaban para restaurar las capacidades militares de la organización, incluso durante el alto el fuego".

"Las FDI están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inminente", ha zanjado, en medio de las denuncias de Hamás sobre violaciones del alto el fuego por estos reiterados bombardeos de las fuerzas israelíes contra el enclave y sus restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.