Muere un adolescente palestino de 17 años tras ser tiroteado por el Ejército de Israel en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino de 17 años ha muerto este jueves tras ser tiroteado por el Ejército de Israel en la localidad cisjordana de Beit Duqu, situada en los alrededores de Jerusalén, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del aumento de este tipo de incidentes durante los últimos años, lo que ha hecho saltar las alarmas a nivel internacional.

La Autoridad General para Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha indicado en un comunicado en redes sociales que el fallecido es Mohamed Murad Mahmud, tiroteado por las tropas israelíes, antes de agregar que los militares retienen el cadáver, algo que ha sido confirmado por la oficina del gobernador palestino de Jerusalén.

Tras ello, el Ejército israelí ha confirmado que sus tropas "neutralizaron" a un "terrorista" que "lanzó piedras" contra los soldados desplegados en Beit Duqu para "una actividad operativa" que derivó en "enfrentamientos violentos".

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.