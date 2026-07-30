Aumentan a tres los bomberos muertos durante las labores de extinción de los incendios en Grecia

Imagen de archivo de incendios en Grecia. - Europa Press/Contacto/Vasilis Ververidis

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de Grecia ha informado este jueves de que ya son tres los bomberos muertos en el marco de las labores de extinción de los incendios forestales que están teniendo lugar en varias zonas del país.

Esta tercera víctima mortal, un bombero que se encontraba luchando contra las llamas en la localidad de Ageranos, en el sur de la península del Peloponeso, ha fallecido después de ser hallado inconsciente en el lugar del incendio y trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

A él se suman otros dos bomberos fallecidos mientras trataban de sofocar un incendio en la isla de Creta, donde más de un centenar de efectivos siguen desplegados en una isla que se encuentra bajo el nivel 4 de alerta, uno de los más altos, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

El incendio, registrado en el interior montañoso de la región sur de la isla, se encuentra fuera de control debido a los fuertes vientos, que soplan con ráfagas de hasta 125 kilómetros por hora, y ha obligado a evacuar a varias localidades de la zona.