Australia amplía hasta finales de junio la cuarentena de los pasajeros del crucero con hantavirus repatriados

El crucero 'MV Hondius' fondeando frente a las costas de Tenerife. - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Australia han informado este jueves de que han procedido a ampliar hasta finales de junio el plazo de cuarentena de los seis pasajeros del crucero con hantavirus que fueron repatriados al país tras el desembarco del barco, el 'MV Hondius', en la isla canaria de Tenerife.

Todos ellos --cuatro ciudadanos australianos, un residente permanente y un ciudadano neozelandés-- deberán permanecer en cuarentena en el suburbio de Bullsbrook, en Perth, hasta el 23 de junio. Así, la cuarentena durará un periodo de 42 días.

El ministro de Sanidad, Mark Butler, ha indicado que la decisión ha sido tomada siguiendo las "recomendaciones de las autoridades sanitarias" después de que otros dos pasajeros dieran positivo. "En los últimos días se han registrado dos casos adicionales de infecciones por hantavirus relacionados con este crucero", ha explicado.

En un inicio estaba previsto que estuvieran en cuarentena hasta el 5 de junio, si bien el Gobierno ha cambiado de criterio por motivos de seguridad, según informaciones recogidas por la cadena australiana ABC.