Australia concede visados humanitarios a dos integrantes más de la selección femenina de fútbol iraní

El ministro de Interior australiano, Tony Burke, junto a Zahra Soltan Meshkeh Kar, integrante del personal de apoyo de la selección fenemina de Irán de fútbol, a su derecha, y la futbolista Mohadeseh Zolfi, a su izquierda - TONY BURKE EN X

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno australiano ha anunciado este miércoles que ha aprobado la entrega de visados por motivos humanitarios a dos personas más, incluida una jugadora del equipo femenino de fútbol de Irán, tras la concesión de los mismos documentos a otras cinco futbolistas que se negaron a cantar el himno iraní a principios de mes en un partido de la Copa Asiática.

"Anoche viajé a Brisbane y Sídney por si alguna otra integrante de la selección femenina de fútbol iraní quería solicitar ayuda a Australia. Dos personas, una jugadora y una integrante del equipo de apoyo, solicitaron quedarse en Australia y firmé la documentación para que les otorgaran visas humanitarias, que se tramitaron durante la noche", ha anunciado en sus redes sociales el ministro de Interior australiano, Tony Burke.

Tras ello, la futbolista Mohadeseh Zolfi y la integrante del equipo de apoyo Zahra Soltan Meshkeh Kar "se han reunido con sus cinco compañeras que tomaron la misma decisión la noche anterior". "Estarán a salvo aquí. Se sentirán como en casa. Son bienvenidas en Australia", ha remarcado Burke.

Con todo, el responsable de Interior había extendido la oferta a más integrantes: tras las últimas dos respuestas positivas, el resto del equipo iraní se trasladó a Sídney para volar a Kuala Lumpur (Malasia).

Allí, en el aeropuerto de la mayor ciudad de Australia, todas las jugadoras restantes y "la mayoría de las personas que las apoyaban" fueron conducidas individualmente a salas de reuniones a fin de ofrecerles nuevamente la posibilidad de quedarse en Australia, según ha explicado Burke en declaraciones recogidas por la televisión australiana ABC.

Algunas personas llegaron a contactar con sus familias en ese momento, pero, finalmente, "ninguna de esas personas decidió aceptar la oferta de Australia", ha apuntado el ministro, que ha mantenido que su cartera se ha asegurado "de que no hubiera prisas ni presiones".

"Todo se centraba en garantizar la dignidad de esas personas para que pudieran tomar una decisión", ha indicado, apuntando que, "obviamente, la única presión que no pudimos eliminar fue el contexto".

Sin embargo, el responsable de Interior ha manifestado que le "alegra que algunas personas que salían de Australia ya no estén" en el país, una afirmación sobre la que ha matizado que se refería a personas que viajaban con el grupo y que aparentemente han intentado presionar o disuadir a las jugadoras de aceptar la oferta de Canberra para quedarse en su territorio.

De este modo, Zolfi y Meshkeh Kar se han sumado a Fatemé Pasandidé, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefé Ramazanzadé y Mona Hamudi entre las integrantes del conjunto nacional que se quedarán en Australia, después de que la negativa de estas cinco a cantar el himno iraní durante un partido contra Corea del Sur el pasado 2 de marzo en la Copa Asiática Femenina derivara en calificaciones de "traidoras" en la televisión estatal iraní, por lo que existía una preocupación latente por que sufrieran represalias al regresar a Teherán.