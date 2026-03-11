Australia confirma el cierre de sus embajadas en Israel y EAU por el conflicto en Oriente Próximo

Archivo - La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, durante un acto en Corea del Sur en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Australia han confirmado este miércoles el cierre de sus embajadas en Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) a causa del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Nuestras misiones en Abu Dabi, Dubái y Tel Aviv tuvieron que cerrar físicamente la semana pasada", ha dicho la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, durante una comparecencia en el Senado, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

"Al menos nueve ciudades en las que hay embajadas y consulados australianos han experimentado ataques con misiles y drones", ha subrayado, antes de resaltar que la respuesta de Irán continúa "a una profundidad nunca vista antes", por lo que ha pedido a los australianos en el extranjero que sigan las alertas de viaje en la región.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.