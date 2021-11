Austria limita las actividades para personas no vacunadas contra la COVID-19

VIENA, 8 Nov. (DPA/EP) -

Austria ha comenzado a aplicar este lunes restricciones para las personas que no se hayan vacunado contra la COVID-19, de tal forma que no podrán comer en restaurantes, asistir a eventos deportivos o usar telesillas en estaciones de esquí, entre otras actividades.

"Creemos que puede ayudar bastante a contener lo que está ocurriendo", ha esgrimido el vicecanciller, Werner Kogler, en una declaración en televisión en la que ha justificado estas nuevas restricciones como vía para contener el repunte de casos de coronavirus de las últimas semanas.

Las nuevas medidas, que también se aplican para hoteles o peluquerías, podrían no ser las últimas, toda vez que el Gobierno no ha descartado recuperar la línea dura. Los confinamientos, no obstante, se mantienen como una opción de "último recurso", en palabras de Kogler.

Más de una cuarta parte de las personas mayores de 12 años --la población diana para la vacunación-- en Austria no disponen del certificado de vacunación y las autoridades sanitarias atribuyen a este grupo sin vacunar el repunte tanto de los contagios como de los ingresos en hospitales.

La incidencia a siete días ronda los 600 casos por 100.000 habitantes, y en regiones como Alta Austria y Salzburgo, que tienen la tasa más baja de vacunación de todo el país, ya supera los 900. La entrada en vigor de la nueva normativa ya se habría notado en un aumento en el ritmo de vacunación durante el fin de semana.