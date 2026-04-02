Austria niega el permiso a EEUU para entrar en su espacio aéreo para operaciones militares contra Irán

Archivo - Sede del Parlamento austriaco en Viena. - Europa Press/Contacto/Wang Zhou - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Austria ha denegado el permiso al Ejército de Estados Unidos para entrar en su espacio aéreo para llevar a cabo operaciones militares contra Irán, según recoge la cadena estatal ORF.

El Ministerio de Defensa austriaco ha informado de que el país ha rechazado "varias" peticiones del Ejército estadounidense para utilizar su espacio aéreo, alegando su posición de neutralidad.

Sin dar más detalles, la cartera militar ha indicado que se emitieron varias peticiones y que se estudian de forma conjunta caso por caso con el Ministerio de Exteriores austriaco.

Austria sigue el caso de España, que rechazó vuelos del Ejército estadounidense en su espacio aéreo, mientras que Italia ha negado el uso de las bases norteamericanas en el país para operaciones relativas a la ofensiva en Irán.