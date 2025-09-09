La Autoridad Palestina condena "firmemente" el bombardeo de Israel contra la capital de Qatar

Archivo - Imagen de archivo de la sede de la Autoridad Palestina en Ramala. - Ulrich Steinkohl/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, ha condenado este martes "firmemente" el bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra la capital de Qatar, Doha, un ataque que ha coincidido con la visita al país de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Al Sheij, que es también vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ha señalado en un comunicado que el ataque "constituye una grave violación del Derecho Internacional y de la soberanía del Estado de Qatar".

Así, ha lamentado el bombardeo contra un país "hermano" y ha hecho hincapié en que se trata de una "amenaza a la seguridad y estabilidad de la región".

Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.