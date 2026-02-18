Las autoridades de Gabón suspenden "hasta nuevo aviso" el acceso a redes sociales en todo el país

Archivo - Bandera de Gabón - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 18 Feb.

Las autoridades de Gabón han ordenado este martes la suspensión inmediata y "hasta nuevo aviso" del acceso a redes sociales en todo el país aduciendo una proliferación de contenido difamatorio, de odio y que atenta contra la seguridad nacional.

"La Alta Autoridad de la Comunicación (HAC, por sus siglas en francés) observa la difusión recurrente en redes sociales y plataformas digitales accesibles en Gabón de contenido inapropiado, difamatorio, odioso e insultante que atenta contra la dignidad humana, la moral pública, el honor de los ciudadanos, la cohesión social, la estabilidad de las instituciones de la República y la seguridad nacional", ha afirmado en una rueda de prensa el portavoz de la entidad, Jean Claude Franck Mendome.

Al hilo, la HAC ha alegado que "ciertas plataformas digitales y redes sociales están siendo utilizadas indebidamente por ciertos activistas para dañar el honor y la reputación de instituciones, ciudadanos gaboneses y figuras públicas", lo que, según ha manifestado Mendome, viola el código de la comunicación del país.

"Los elementos observados se refieren a la difusión de comentarios difamatorios e insultantes que atentan contra la dignidad, la reputación y la privacidad de un gran número de ciudadanos gaboneses y figuras públicas y políticas", ha defendido el portavoz de la HAC, que también ha apuntado a "la difusión de noticias falsas susceptibles de perturbar el orden público y la cohesión social y socavar la defensa nacional", "ciberacoso" y la "divulgación no autorizada de datos personales", siendo todos los casos descritos "delitos severamente castigados por las leyes".

En respuesta, la entidad ha condenado "enérgicamente el uso abusivo y malicioso de estas plataformas", rechazando de estas "su falta de compromiso genuino para moderar el contenido ilegal que ellas mismas difunden".

En este sentido, la HAC ha defendido que "la libertad de expresión, incluida la libertad de comentario y crítica, si bien es un derecho fundamental consagrado en Gabón y garantizado por la Alta Autoridad para la Comunicación, no puede ejercerse en flagrante violación de las leyes nacionales e internacionales aplicables".

"Es probable que, en el caso de Gabón, estas acciones generen conflicto social, desestabilicen las instituciones de la República y pongan en grave peligro la unidad nacional, el progreso democrático y los logros alcanzados", ha alertado el portavoz, antes de concluir que, "en consecuencia, y para abordar estos acontecimientos potencialmente conflictivos, la Alta Autoridad de Comunicación (...) ha decidido suspender de inmediato todas las redes que operan en el territorio nacional gabonés hasta nuevo aviso".