Alcaraz se pone serio en Doha para meterse en cuartos

Carlos Alcaraz - Noushad Variyattiyakkal/SOPA Ima / DPA

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz doblegó la resistencia (6-3, 7-5) del francés Valentin Royer este miércoles para meterse en cuartos de final del torneo ATP 500 de Doha, donde se medirá con el ruso Karen Khachanov.

El murciano, reciente campeón del Abierto de Australia, donde completó el 'Grand Slam' en su palmarés, firmó su segunda victoria esta semana en la capital de Catar. Alcaraz tuvo que sortear el desparpajo de un Royer sin nada que perder y que disfrutó hasta que el murciano le cortó la opción de un tercer set.

El choque tuvo intensidad, peloteos largos y mucha calidad en los golpes, pero el español llevó la voz cantante aprovechando la primera bola de 'break' en el tercer juego. Royer no tuvo la misma eficacia a continuación con las oportunidades de rotura y Alcaraz certificó el primer set con un 6-2 contundente.

Sin embargo, el francés afinó sus golpes y empezó a restar más al servicio de un Alcaraz que se quedó algo parado en el inicio del segundo acto. Royer buscó el 'break' y lo encontró en el cuarto juego, capaz incluso de confirmarlo (1-4). El murciano soltó un par de gritos de tensión y subió el nivel para evitar el tercer set.

Del 2-5 al 7-5, el campeón de siete 'grandes' dio la vuelta al parcial para mantener su impoluto inicio de 2026 tras convertirse hace unas semanas en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam'. Alcaraz se medirá ahora Khachanov, y por la parte baja del cuadro avanzó también el número dos del mundo, Jannik Sinner, con un 6-3, 7-5 al australiano Alexei Popyrin.