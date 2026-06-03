Las autoridades de Gaza alertan de que mayo ha sido el mes más mortal de 2026 en el enclave

Archivo - Palestinos realizan operaciones de búsqueda y rescate entre los escombros de edificios residenciales dañados tras un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al Shati en el segundo día del Eid al Adha en la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado este martes que el último mes de mayo ha sido el más mortal para la población del enclave desde que comenzó 2026, con la muerte de casi 120 personas pese al alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor en octubre de 2025.

"En mayo de 2026 se produjo el martirio de 119 ciudadanos, la cifra más alta registrada desde principios de este año", ha indicado la oficina de prensa de la cartera en redes sociales.

En la misma, el Ministerio gazatí ha advertido que, según muestran los datos, "mujeres, niños y ancianos representaron el 30% del total" de víctimas. En concreto, el balance incluye a "19 niños (16%) y 10 mujeres (8,5%)" entre los fallecidos durante el mes.

Este repunte en el número de muertes marca una preocupante tendencia en el enclave, donde la cifra de víctimas mortales desde la entrada en vigor del alto el fuego asciende, según la misma cartera, a 933, además de los 2.868 heridos registrados y los 781 cadáveres recuperados desde entonces de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel a raíz del citado acuerdo.

Asimismo, el balance desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- asciende a 72.942 fallecidos y 172.967 heridos.