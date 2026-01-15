Las autoridades de Gaza denuncian más de 450 muertos a manos de Israel pese al alto el fuego en la Franja

Archivo - Varios muertos por un bombardeo del Ejército de Israel en diciembre de 2025 contra un vehículo en la ciudad de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a más de 450 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que desde ese día se han confirmado 451 muertos y 1.251 heridos, mientras que los equipos de búsqueda y rescate han recuperado 710 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Así, ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han confirmado dos muertos y cinco heridos, antes de apuntar que el balance total de víctimas desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende ya a 71.441 "mártires" y 171.329 heridos, si bien se teme que la cifra sea superior.

Hamás ha acusado a Israel de violar el alto el fuego en decenas de ocasiones por sus bombardeos y ataques contra palestinos a pesar del acuerdo, si bien las autoridades israelíes argumentan que actúan contra "terroristas" que suponen "amenazas" para sus tropas, desplegadas en la 'línea amarilla', que cubre el 53% del territorio del enclave palestino.