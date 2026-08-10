Las autoridades de Gaza elevan a casi 1.260 los muertos por ataques de Israel desde la tregua

Vista de los restos de una vivienda colapsada por ataques de Israel en ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Majdi Fathi

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a casi 1.260 los muertos y más de 4.100 los heridos a causa de ataques perpetrados por Israel desde el alto el fuego acordado en octubre de 2025.

El Ministerio de Salud de Gaza ha precisado en un comunicado difundido en redes sociales que desde esa fecha 1.258 personas han muerto y 4.145 han resultado heridas por ataques de las fuerzas israelíes, mientras que se han hallado 807 cuerpos sin vida de entre los escombros.

Así, las autoridades gazatíes han indicado que 73.386 palestinos han fallecido y otros 174.256 han resultado heridos como consecuencia de la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel sobre el enclave palestino en respuesta a los ataques de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.