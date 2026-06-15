Las autoridades de Gaza elevan a más de 73.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel

Palestinos durante el funeral de dos muertos a causa de un ataque ejecutado en junio de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 73.000 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 990 desde el alto el fuego pactado en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que se han registrado 73.003 "mártires" y 173.252 heridos "desde el inicio de la agresión", si bien ha alertado de que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pudieron llegar aún hasta donde están".

Asimismo, ha resaltado que desde el inicio del alto el fuego se han documentado 992 muertos y 3.144 heridos, incluidos seis fallecidos y seis heridos durante las últimas 24 horas, al tiempo que ha elevado a 784 los cuerpos recuperados de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Hamás ha acusado en numerosas ocasiones a Israel de incumplir las cláusulas del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, llegando a advertir hace dos semanas de que Israel "pagará un alto precio" por sus ataques contra la Franja de Gaza.