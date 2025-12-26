Las autoridades griegas rescatan a más de 360 migrantes cerca de Creta

Archivo - Migrantes desembarcan en un puerto griego tras ser rescatados cerca de la isla de Creta - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Grecia, en colaboración con la guardia de fronteras y costas de la Unión Europea (Frontex), ha rescatado con vida este viernes a 361 migrantes a bordo de un barco pesquero ubicado al sur de la isla de Gavdos, cerca de las costas de Creta.

Los migrantes han sido trasladados al puerto de Palaiochora en un barco de carga con bandera danesa. Un avión de Frontex también ha participado en las operaciones de rescate, proporcionando vigilancia y coordinación a la Guardia Costera, según ha recogido 'Kathimerini'.

Las autoridades griegas ya rescataron el pasado viernes a otros 545 migrantes a bordo de un barco pesquero cerca de Gavdos y les trasladaron de forma segura hacia el puerto de Galini con la ayuda de varios buques de Frontex en medio de un repunte de este tipo de operaciones en aguas cercanas a Creta.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo. Asimismo, en lo que llevamos de diciembre, al menos 40 personas han perdido la vida.