Las autoridades iraníes ejecutan a dos hombres acusados de vínculos con la oposición

Bandera de Irán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han ejecutado este sábado en Teherán a dos opositores, acusados de llevar a cabo encargos para los "enemigos" del país, después de que la Corte Suprema de la República Islámica haya ratificado la condena a muerte.

Según la información recogida por la agencia de noticias semioficial Tasnim, estas dos personas pertenecían a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), un grupo opositor al actual Gobierno iraní.

Las autoridades iraníes han identificado a los condenados como Abolhasan Montazer y Vahid Bani Amerian, acusados de perpetrar "varios actos y explosiones terroristas" en Teherán, la capital iraní. De acuerdo a la investigación judicial, las autoridades habrían encontrado artículos relacionados con estas operaciones en las casas vinculadas a la organización.

Tras su detención, los condenados fueron juzgados y declarados culpables de pertenencia a grupo rebelde, conspiración y acuerdo para cometer delitos contra la seguridad interna de Irán, entre otros delitos. De acuerdo a la sentencia dictada por el tribunal, ambos prisioneros han sido ahorcados este sábado en Teherán.