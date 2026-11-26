Detonación de cuatro toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos en Iowa. - Armando L. Sanchez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades federales de Estados Unidos han levantado la orden de confinamiento domiciliario en el estado de Iowa y han autorizado a los residentes de las zonas próximas a la Planta de Municiones del Ejército en Middletown a retomar sus actividades habituales tras constatar que no existe rastro de plomo en el aire después de la detonación controlada de más de cuatro toneladas de explosivos deteriorados.

En un comunicado conjunto, el Ejército estadounidense, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y los departamentos de Salud y Agricultura han confirmado que los análisis de monitorización atmosférica realizados tras la voladura no muestran trazas detectables de plomo en suspensión.

"Se ha levantado la orden de permanecer en los hogares y los habitantes de Iowa en el área afectada pueden reanudar con seguridad sus actividades normales", han subrayado las agencias federales, precisando que sus equipos permanecen desplegados sobre el terreno para realizar muestreos de superficie posteriores a la detonación cuyos resultados se harán públicos una vez concluidos.

El Ejército de Estados Unidos ha destacado a través de sus redes sociales que los mapas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA) corroboran la ausencia total de partículas tóxicas en el aire tras la operación, ejecutada a primera hora de este miércoles para eliminar de forma segura más de 4.200 kilos de azida de plomo cristalizada que corrían riesgo de sufrir una explosión espontánea por las bajas temperaturas.

El operativo preventivo había obligado previamente a evacuar a la población en un radio de diez kilómetros alrededor de la instalación militar y a decretar el confinamiento en un perímetro de hasta 32 kilómetros, una intervención que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado de "impecable" al tiempo que ha responsabilizado a la antigua Administración de Barack Obama de haber almacenado indebidamente este material en 2009.