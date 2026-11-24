Archivo - Manifestantes ondean la bandera de transición libia en imagen de archivo - Han Chong / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del este de Libia han anunciado este martes que dos de sus militares han fallecido como consecuencia del bombardeo ucraniano contra una corbeta rusa en el puerto de la ciudad oriental de Bengazhi.

El anuncio ha sido realizado por el vicealmirante Sadam Haftar, hijo del hombre fuerte del este de Libia, Jalifa Haftar.

"Con todo el dolor y el orgullo", ha manifestado en redes sociales, "despido a dos héroes de nuestras fuerzas navales" que "ascendieron como mártires" a causa de "las heridas que sufrieron mientras cumplían con su deber patriótico tras el ataque infame que sufrió la base naval de Bengazhi".

Haftar, y el propio alto mando del Ejército Nacional Libio en un comunicado posterior, identifican a los muertos como Taher Abdulá al Sadiq y el teniente Ali Momhamed al Sayed.

El mando general de Ejército del este de Libia, en medio de tensiones extremas con Ucrania por este ataque, avisa que la sangre de los fallecidos "no será derramada en vano" y jura venganza "en el momento y lugar adecuados y por los medios apropiados", reza el comunicado recogido por 'Al Wasat'.